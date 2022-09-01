Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci'den Beşiktaş açıklaması!
Süper Lig’de mücadele eden başkent ekibi MKE Ankaragücü’nün yeni transferi Tolga Ciğerci, açıklamalarda bulundu. Ciğerci, “Beşiktaş maçında kadroda olmak istiyorum. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ama takım idmanının da gerekli olduğunu düşünüyorum” dedi.
MKE Ankaragücü’nde yeni transfer Tolga Ciğerci, Eryaman Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübe transferini değerlendiren Ciğerci, “Önceden bir görüşme olmuştu. Futbolda bazen konular uzayabiliyor, bende de öyle oldu. Görüşmelerimiz çok iyi geçti, hedeflerimizi konuştuk. Hedeflerimiz aynı olduğu ve katkı sağlamak istediğim için burayı tercih ettim. Ankaragücü büyük bir camia, taraftarları çok büyük. Burada gerçekten oynamak istiyorum” dedi.
“ÖMER HOCA ÇOK DEĞERLİ VE İYİ BİR HOCA”
Başka teklifler de aldığını ama teknik direktörün tercihinde büyük öneme sahip olduğunu aktaran Ciğerci, “Ömer hocayı daha önceden de tanıyordum ama daha önce çalışmak nasip olmadı. Kendisiyle görüşmemiz oldu ve pozitif geçti. Kendisi çok değerli ve iyi bir hoca” diye konuştu.
“FİZİKSEL OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM”
Tolga Ciğerci açıklamalarına şöyle devam etti: “Beşiktaş maçında kadroda olmak istiyorum. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ama takım idmanının da gerekli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak ben böyle durumlara çok çabuk alışan bir oyuncuyum ve fazla sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum.”
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