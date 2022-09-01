Beşiktaş'ta Kaan Ayhan seferberliği!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan kulüp Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için girişimlerini hızlandırdığı ileri sürüldü.
Beşiktaş, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan konusunda hamlelerini sürdürüyor. Futbolcunun maaşı için de Beşiktaş pazarlık yapıyor.
KAAN AYHAN İÇİN İSTENEN BONSERVİS
Fanatik’in haberine göre, Serdar Saatçı'yı bonuslarla 2.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya gönderen Beşiktaş, Kaan Ayhan için şartları zorlamayı hedefliyor. Sassuolo, Kaan Ayhan için 6 milyon Euro bonservis isterken bu rakamın indirilmesi hedeflendi. Beşiktaş'ın mevcut durumda 3.5 milyon Euro civarında bir önerisi bulunuyordu.
FUTBOLCUNUN MAAŞI NE KADAR?
Beşiktaş, futbolcunun da 2 milyon Euro olan maaş talebini indirmek için menajeriyle görüşüyor. Beşiktaş, transferin gerçekleşmemesi halinde yabancı bir stoper takviyesi de yapabilir. Bu konuda alternatif isimlerle de dirsek teması sürüyor.
KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI
Bu sezon Sassuolo'da Kaan Ayhan 3 maçta oynadı ve 1 gol attı. Kaan Ayhan geçen sezon 24 karşılaşmada 1389 dakika süre almış ve 1 gol kaydetmişti.
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