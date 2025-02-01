Anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
Beşiktaş'ın, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshi konusunda oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Cher Ndour'a veda etmeye hazırlanıyor.
Sporx'in haberine göre Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshi için oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.
İtalya'dan talipleri olan 20 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #Cher Ndour #beşiktaş #paris saint-germain
Spor Haberleri
- Anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
- Atalanta, Isak Vural'ı istiyor
- 5 gollü maçta kazanan Antalyaspor!
- Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!
- Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti
- Kayseri'de ilk düdük çaldı!
- 3 oyuncu antrenmanda yer almadı!
- Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!
- Kırklarelispor'u 'Beşiktaş heyecanı' sardı
- Beşiktaş'tan Veljko Birmancevic hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- ABD'de ikinci uçak faciası
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- Kanserle mücadele ediyordu: Sağlık durumunu paylaştı
- Akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- İhraç edilen teğmenlerin avukatlarından ortak açıklama