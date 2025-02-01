Anlaşma sağlandı: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 01.02.2025 - 17:01

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Cher Ndour'a veda etmeye hazırlanıyor.

Sporx'in haberine göre Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshi için oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.

İtalya'dan talipleri olan 20 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.