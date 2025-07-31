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Anlaşma sağlandı: Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor!

Anlaşma sağlandı: Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor!

31.07.2025 16:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anlaşma sağlandı: Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor!

Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski transferi için Rennes ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski için Lens'e 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro bonservis ödemişti.

FRANKOWSKI, LIGUE 1'E DÖNÜYOR

Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor. L'Equipe'in haberine göre Polonyalı sağ bek, Rennes formasıyla Ligue 1'e dönüyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 5.5 - 6 MİLYON EURO

Fransız temsilcisi, Frankowski transferi için Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Buna göre deneyimli futbolcunun opsiyon bedeli 5.5 - 6 milyon Euro arasında olacak.

Frankowski transferinin hafta sonuna kadar resmiyete kavuşacağının altı çizildi.

İlgili Konular: #galatasaray #rennes #Przemyslaw Frankowski

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