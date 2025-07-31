Anlaşma sağlandı: Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor!

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski için Lens'e 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro bonservis ödemişti.

FRANKOWSKI, LIGUE 1'E D ÖNÜYOR

Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Frankowski, Galatasaray'dan ayrılıyor. L'Equipe'in haberine göre Polonyalı sağ bek, Rennes formasıyla Ligue 1'e dönüyor.

SATIN ALMA OPS İYONU 5.5 - 6 MİLYON EURO

Fransız temsilcisi, Frankowski transferi için Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Buna göre deneyimli futbolcunun opsiyon bedeli 5.5 - 6 milyon Euro arasında olacak.

Frankowski transferinin hafta sonuna kadar resmiyete kavuşacağının altı çizildi.