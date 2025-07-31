İlk açıklamasını yaptı: Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuştu!

Galatasaray'ın geride kalan sezondaki şampiyonluğundaki büyük pay sahibi olan Victor Osimhen yeniden sarı-kırmızılı formaya döndü.

Victor Osimhen resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Victor Osimhen'i taşıyan uçağın yayınını 2 milyonun üzerinde kişi izledi.

Galatasaray'ın 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor.

Geride kalan sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken 8 kez de asist yaptı.

Victor Osimhen ilk açıklamasında; “Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim” dedi.