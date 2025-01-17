Anlaşma tamam... Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Diego Carlos!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:28

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:28

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için büyük ilerleme kaydetti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

MASADAKİ RAKAM

Daha önce Sky Sport'ta yer alan haberde bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon Sterlin (12 milyon Euro) olduğu kaydedilmişti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu.