Anlaşma tamam... Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Diego Carlos!
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ve kulübü ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için büyük ilerleme kaydetti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.
MASADAKİ RAKAM
Daha önce Sky Sport'ta yer alan haberde bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon Sterlin (12 milyon Euro) olduğu kaydedilmişti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu.
Etiketler: #fenerbahçe #Diego Carlos #Aston Villa
Spor Haberleri
- Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
- Avustralya'da Sabalenka, Alcaraz ve Zverev turladı!
- Mehmet Topal'dan Fenerbahçe sorusuna cevap
- Hasan Arat, EOC İcra Kurulu üyeliğine aday oldu
- Jorge Carrascal kimdir?
- Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper!
- Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı!
- Strahinja Pavlovic kimdir?
- TFF'den bir değişiklik daha!
- Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Bir rapor, bir karar, çok ders
- Beşiktaş Belediyesi için CHP'den karar!
- Şikâyetini geri çekmişti
- Ailesini katleden polisin ifadesi ortaya çıktı
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'