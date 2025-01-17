Sosyal medyadan duyurdu: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:36

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:27

Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Lincoln Henrique geleceğiyle ilgili kararı verdi.

Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Lincoln Henrique'nin paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız."

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Barış Yurduseven'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, Hull City'nin Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın takımı, yıldız futbolcunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi.