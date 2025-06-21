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Anlaşma tamam: Rekor bedelle Süper Lig'e geliyor!

Anlaşma tamam: Rekor bedelle Süper Lig'e geliyor!

21.06.2025 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anlaşma tamam: Rekor bedelle Süper Lig'e geliyor!

İtalya Serie A takımlarından Roma'da Eldor Shomurodov'la yollar ayrılıyor. Shomurodov, yeni sezonda Süper Lig'de formaya giymeye hazırlanırken transferin mali detayları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, forvet transferinde sona yaklaştı. Krzysztof Piatek'le yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsünü İtalya Serie A'da buldu.

Serie A takımlarından Roma, deneyimli golcüsü Eldor Shomurodov'un ayrılığına onay verdi. 

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

Habere göre Başakşehir, bu transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapacak.

Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 5 asist kaydetti. Eldor Shomurodov, kariyerinde daha önce Mashal, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari formalarını da giymişti.



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