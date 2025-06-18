Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de geride kalan 2024-2025 sezonunu 5. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Başakşehir, bu turdaki rakibi saat 15.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
* Cherno More
* Araz-Nahçıvan
* Sutjeska-Nikšić / Dynamo Brest
* Torpedo Kutaisi / Ordabasy
BAŞAKŞEHİR 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak play-off turlarını geçmek zorunda.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda yenilirse turnuvaya veda edecek.