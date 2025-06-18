Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Başakşehir, 2. ön eleme turundaki rakibi Bulgar ekibi Cherno More oldu.
Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 24 Temmuz'da rövanş karşılaşmaları ise 31 Temmuz'da oynanacak.
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. ön eleme, ardından 3. ön eleme ve son olarak play-off turlarını geçmek zorunda.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turunda yenilirse turnuvaya veda edecek.