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Başakşehir, Onur Bulut'u resmen açıkladı!

Başakşehir, Onur Bulut'u resmen açıkladı!

20.06.2025 19:12:00
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Haber Merkezi
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Başakşehir, Onur Bulut'u resmen açıkladı!

Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut ile iki yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut transferini açıkladı. İstanbul ekibi, Onur Bulut ile iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Beşiktaş, Başakşehir'e transfer olan Onur Bulut için, "Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ta toplamda 75 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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