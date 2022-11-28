Annesi Nuriye Terim'i kaybeden Fatih Terim'den anlamlı paylaşım
Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybetmesi sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Terim, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Önceki günlerde annesini kaybeden deneyimli teknik direktör paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:
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