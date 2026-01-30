Antalya'da kazanan çıkmadı: Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor'un golünü 43. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren golü ise 53. dakikada penaltıdan Paul Onuachu kaydetti.

ONUACHU BİR İLKİ YAŞADI

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı sonrası itirazları sebebiyle üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelnin 81. dakkasında ikinci kez penaltı kullanan Paul Onuachu, bu kez ağları havalandıramadı. Nijeryalı golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, puanını 42'ye yükseltti. Antalyaspor ile 20 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Lovik, Folcarelli, Muçi, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Karşılaşmadan önemli anlar |­ Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

90' Antalyaspor'da Samuel Ballet alkışlarla oyundan çıkarken, Doğukan Sinik oyunda.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

88' Trabzonspor'da Ernest Muçi oyundan çıkarken, Okay Yokuşlu oyunda.

86' Antalyaspor'da Samet Karakoç ve Sander van de Streek kenara gelirken Lautaro Giannetti ve Yohan Boli oyunda.

82' Trabzonspor'da Augusto oyundan çıkarken Nwakaeme maça dahil oldu.

81' PENALTI KAÇTI | Onuachu'nun penaltısını Julian Cuesta kurtardı.

80' Hakem pozisyonu VAR ekranından izlemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

77' Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulunuyor. Ceza sahasında topun Hüseyin'in koluna çaptığı yönünde yoğun itirazlar var. Maçın hakemi, VAR ile iletişim halinde.

76' SARI KART | Antalyaspor'da Samuel Ballet, Mustafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' SARI KART | Trabzonspor'da Umut sarı kart gördü.

69' Trabzonspor'da Zubkov oyundan çıkarken Umut Nayir maça dahil oldu.

69' Antalyaspor'da Dario Saric kenara gelirken, Jesper Ceesay oyunda.

66' SARI KART | Trabzonspor'da Mustafa sarı kart gördü.

56' KIRMIZI KART | Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu itirazlarına devam etti ve ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Maçı tribünden takip edecek.

55' SARI KART | Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu itirazları sonucu sarı kart gördü.

53' GOL | Onuachu'nun penaltıdan attığı gol ile Trabzonspor beraberliği yakaladı.

51' PENALTI | Mustafa Eskihellaç ceza sahası yayının solundan topu sağ tarafa kaldırdı. Augusto kafayla Onuachu'ya indirdi. Onuachu kafa vuruşu yaparken, savunmada topu uzaklaştırmak isteyen Hüseyin, Onuachu'ya vurdu.

46' Trabzonspor'da Lovik oyundan çıkarken Mustafa maça dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

43' Savunmada Batagov'dan aldığı pası kontrol ederken ayağı kayan Oulai'nin hatasında boşta kalan topa Van de Streek hareketledi ve Onana'nın bacaklarının arasından golü buldu.

43' GOL | Van de Streek'in attığı gol ile Antalyaspor öne geçti.

39' Trabzonspor'da Lovik'in sol kanattan ortasında Onuachu topu kontrol etmek isterken eliyle temas etti. Hakem düdüğünü çaldı.

33' Trabzonspor'da sol çaprazda içe kat eden Muçi, ayağının dışıyla penaltı noktasına ortaladı. O noktada bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda top farkla auta gitti.

30' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nwaiwu kale önünde kafayı vurdu. Top direğin yanından auta gitti.

27' Trabzonspor'da Pina'nın sağ kanattan arka direğe açtığı ortada, Lovik topa vurmak isterken rakibine vurdu. Karar faul.

25' Trabzonspor'da Lovik'in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Augusto kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

23' Trabzonspor'da Muçi, Zubkov'un pasıyla topu ceza sahası yayında kontrol etti ve yerden şutunu çekti. Top kaleci Julian'da kaldı.

17' Orta alandaki kafa topu mücadelesinde Zubkov, Safuri'ye faul yaptı.

15' Antalyaspor'da Safuri'nin sağ kanattan yaptığı ortaya, arka direkte Samet kafayı vurmadan önce Pina dokundu. Korner.

10' Trabzonspor'da Muçi'nin pasıyla hareketlenen Lovik sol kanattan ortasını açmak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

7' Antalyaspor'da sol kanatan son çizgiye inen Samet, ortasını açmak isterken Pina'ya faul yaptı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.