Trabzonspor'dan Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe kararı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 30 ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

BANIYA VE OLAIGBE KADRODA YOK

TÜMOSAN Konyaspor'a Umut Nayır'ın transferine karşılık verilmeleri gündemde olan Baniya ve Olaigbe, 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic ve Visca da kadroda yer almadı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.