Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nden İsmail Kartal bildirisi

24 Nisan 2022 Pazar, 14:09

Ligdeki son 10 maçında aldığı 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ikincilik koltuğuna oturan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerleyen Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında kimin olacağı belirsizliği devam ediyor.

Başkan Ali Koç, yeni sezonun teknik direktörünü belirlemek için yabancı isimlerle görüşmelerini südürürken, sarı-lacivertli camianın bir bölümü takımı yeniden ayağa kaldıran İsmail Kartal'ın yeni sezonda takımın başında olmasını istiyor.

Antalya Fenerbahçeliler Derneği de yayımladığı 8 maddelik bir bildiri ile gelecek sezona İsmail Kartal ile devam edilmesini istediler.

Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin 8 maddelik bildirisi şöyle:

"Teşekkürlerimizle

1- Ne zaman sana ihtiyaç duyulsa söz konusu Fenerbahçe olunca koşa koşa geldiğin için,

2- Kimsenin yapamadığını yaparak, tüm bölünmelere rağmen camiayı birleştirdiğin için,

3- Ümitlerin kesildiği, "Bu Fener'den hiçbir şey olmaz" dendiği dönemde gelecek için şampiyonluk meşalesini yaktığın için,

4- Gözyaşları dinmeyen çocuklarımızın yüzünü güldürdüğün için,

5- Kadıköy Cehennemi'ni yeniden canlandırdığın ve boşalan tribünleri yeniden dolturmayı başardığın için,

6- Efendiliğin ve dürüstlüğünle herkese örnek olduğun için,

7- Emre Belözoğlu'ndan sonra, aranan kanın aslında kendi camiamızın içinde olduğunu gösterdiğin için;

8- Fenerbahçe ruhunu tüm takıma aşıladığın için,

İsmail Kartal'ın bu fedakarlık ve başarılarından sonra gelecek yıl da bu takımın başında olacağına inancımız ve desteğimiz tamdır.

Sana minnettarız İsmail Kartal."

17 MAÇTA 10 GALİBİYET

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başına getirilen 60 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çkarken, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.