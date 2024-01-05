Antalya'da gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 22:22
Antalya'da gol sesi çıkmadı!
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Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi.


Alanyaspor antalyaspor Trendyol Süper Lig

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