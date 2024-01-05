Antalya'da gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi.
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