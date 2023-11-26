Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalyaspor 0-0 Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Corendon Airlines Park'ta oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Rizespor ise son 2 maçta 4 puan topladı.
Antalyaspor bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Rizespor ise 18 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor ise Başakşehir'i konuk edecek.
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