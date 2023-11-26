Antalya'da gol sesi çıkmadı! Antalyaspor 0-0 Çaykur Rizespor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:31

Güncelleme: 26.11.2023 - 18:31

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Rizespor ise son 2 maçta 4 puan topladı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Rizespor ise 18 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor ise Başakşehir'i konuk edecek.