Antalya’da golf heyecanı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:50

Spora ve spor organizasyonlarına dünya çapında verdiği destekle ülkeler, kıtalar ve kültürler arasında köprüler kurma misyonuna yeni boyutlar getiren Türk Hava Yolları, 2013 yılından beri amatör golfçülere yönelik olarak düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup ile kurumsal müşterilerine etkin bir biçimde ulaşıyor. Bu sene de 110’dan fazla turnuvada 9.000’in üzerinde oyuncuyu bir araya getirdi.

Turnuvada mücadele eden Walker Toomes oldukça iyi bir performans göstererek toplamda 140 puan alarak şampiyon oldu. Nan Park 91 puanla ikinci ve Gantulga Erdene 89 puanla üçüncü oldu.

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur; ‘’Turkish Airlines World Golf Cup, Türk Hava Yolları'nın spora ve sporculara verdiği desteğin en güzel örneklerinden biridir. Bu turnuva, amatör golfçüleri bir araya getirerek yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçiyor; farklı kültürleri ve insanları buluşturarak dostluk ve iş birliği köprüleri kuruyor. Bu yıl Antalya’da gerçekleştirdiğimiz büyük final hem oyuncular hem de izleyiciler açısından unutulmaz anlara sahne oldu. Tüm katılımcılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Turkish Airlines World Golf Cup turnuvası ilk kez 2013 yılında 12 ülkede düzenlendi. Şu anda 70'ten fazla ülkede düzenleniyor ve bu da etkinliği dünyanın en büyük ve en kapsamlı kurumsal amatör golf serisi haline getiriyor. Gloria Hotels & Resorts ve Ruck & Maul'un sponsorluğunda bu sene dokuzuncusu düzenlenen turnuva, dünyanın dört bir yanından binlerce golf amatörü ve tutkununu ağırladı.