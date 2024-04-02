Antalyaspor sahasında beraberlikle yetindi! Antalyaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 22:27
Antalyaspor sahasında beraberlikle yetindi! Antalyaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken maçın ilk golünü ev sahibi Antalyaspor adına 40. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Konuk ekip Ankaragücü beraberlik golünü ise 64. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken, Ankaragücü 34 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.


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