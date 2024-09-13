Antalyaspor, Andros Townsend'i kadrosuna kattı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:28

Antalyaspor, Andros Townsend'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, İngiliz futbolcu Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

33 yaşındaki İngiliz oyuncu, önceki sezon eski takımıyla Premier Lig'de ve FA Cup'ta süre aldığı 31 karşılaşmada 1 gol attı.

Townsend, bu sezon Championship'in ilk haftasında Luton Town'un Burnley ile yaptığı maçta 10 dakikalık performans sergiledi.

"TAKIMA KATILMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Andros Townsend, "Transferimin zor bir süreç olacağını biliyorduk ama kısa süre içinde kulüp transfer engelini kaldırdı. Herkes büyük emek verdi. Burada bulunduğum süre içerisinde bu fantastik şehri tanımak istedim ve harika şeyler gördüm. Kültür, hava ve oyun sistemi değişikliği ile ilgili gözlemlerim oldu. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Artık takımın bir parçasıyım. Bu nedenle mutluyum" dedi.

Türk ve İngiliz futbolunu kıyaslayan Townsend, kişisel hedefleriyle ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Burada İngiltere'de oynamış birçok oyuncu da var. Türkiye'de yarışmacı ve mücadeleci bir lig var. İki lig arasındaki ana fark ise tempo farkı. Buradaki tempo daha yavaş. Elimden geldiği kadar fit kalarak, takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim asıl görevim asist yapmak ama elimden geldiğince gol atmak da istiyorum. Bu sene hedefimiz, ilk 6 içinde yer almak olmalı. Antrenmanda, soyunma odasında ve maçta geçen seneden daha iyisini yapabilecek bir kalite olduğunu görüyorum."