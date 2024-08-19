Eski hakemler Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Emirhan Topçu'nun iptal edilen golünde faul var mı?

Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:25

Güncelleme: 19.08.2024 - 11:25

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maça Beşiktaş'ın attığı gol öncesi çıkan faul kararı damga vurdu. Trio ekibi, yayıncı kuruluşta gecenin pozisyonunu değerlendirdi.

Emirhan Topçu'nun faul gerekçesiyle iptal edilen golünde verilen karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakemin geriye doğru koşuları çok iyi ama bu kendisine dezavantaj yaratıyor. Pozisyonla olan mesafesini artırıyor. Buradan hakemi uyaralım. Pozisyonu göremedi ve faul olduğu izlenimine kapıldı. Colley, oyun kurallarına göre itme, çekme, tutma ya da havada o top için mücadele eden oyuncuyu bozma şeklinde değerlendirilebilecek bir ihlalde bulunmamakta. Sadece çarpışmayı engellemek için tek taraflı yükselip topa kafayı vurdu, seken topu Emirhan golle buluşturdu. Hakem yer almasından kaynaklı olarak bir değerlendirme hatası yaptı. Gol iptal kararı yanlış.

Bahattin Duran: Golün iptali yanlış, nizami bir goldü. Antalyasporlu futbolcu havaya yükselmiş olsaydı faul olabilirdi. Ancak kontrollü koşusunu sürdürüyor. Colley'nin yaptığı bir faul söz konusu değil. Golün verilmesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Gol iptali yanlış. Bu sezonki maçlarda hakemlerin faul ve kart standardı yok. Hakem; bir nefes kadar bekleyebilseydi, düşen oyuncuyu görseydi bu faulü vermeyebilirdi.

Güray Vural'ın VAR kontrolü sonrası gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bu hamlenin karşılığında hakemin görmesini tercih ederdik. Ekran başında Onur Özütoprak gördü. Bu hareketin sertliği kitabın ortasından kırmızı karttır. Hakem neden monitör başında bu kadar izledi? Onu merak ettim. Bu pozisyon rahatlıkla karar verebileceğimiz bir şey.

Bahattin Duran: Bu hareket sahada bir hakemin vermesi gereken bir karardır. Çok sert. Kararı hakemin, yardımcının ya da dördüncü hakemin vermesini beklerdim. Bu pozisyonu ekranda hemen görüp, işareti yaparak kırmızı kartı vermesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Mehmet Türkmen'in pozisyonlarda yer alma konusunda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Pozisyondan çok sonra geliyor ve göremiyor.