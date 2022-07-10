Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de sürdürüyor

Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 13:50
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

Ardından kanat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

 


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