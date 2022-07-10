Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de sürdürüyor
Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.
Ardından kanat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
Video Haberler
- İlginç görüntü: Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- 'Biz bu değiliz'
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- İstanbul'da gece saat 01.00...