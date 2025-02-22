Antalyaspor evinde 3 maç sonra galip!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:08

Güncelleme: 22.02.2025 - 18:08

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Corendon Airlines Park'ya oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Soner Dikmen ve 42. dakikada Braian Samudio'dan geldi.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 90+5'te penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.

Kasımpaşa'nın 83. dakikada Gökhan Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda Nuno da Costa'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Evinde 3 maç sonra galip gelen Antalyaspor, 30 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek.