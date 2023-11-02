Antalyaspor, evinde rahat turladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Antalyaspor sahasında konuk ettiği 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor ile Ahmet Yıldırım'ın yönetimindeki 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı ev sahibi Antalyaspor 3-0 kazanırken goller 39. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Britt Assombalonga'dan, 79. dakikada ise yine penaltıdan Emre Uzun kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 4. tura yükselen takım olurken, 52 Orduspor FK kupaya veda eden taraf oldu.
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