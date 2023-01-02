Fenerbahçe'nin Antalyaspor kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres maç kadrosunda yer almadı.
ARDA GÜLER KADRODA
Sakatlığını atlatan genç yıldız Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesinde çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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