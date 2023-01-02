Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı: Aliağa Petkimspor 71-76 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 76-71 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 20:42
Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı: Aliağa Petkimspor 71-76 Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe, sahadan 76-71'lik skorla galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Prewit 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret Yıldırım, Aldridge 10, İsmail Cem Ulusoy 14, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 4

Fenerbahçe Beko: Motley 15, Willbekin 9, Hayes-Davis 2, Pierre 10, Guduric 19, Edwars 11, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 4, Şehmus Hazer 2, Samet Geyik

1. Periyot: 19 - 21

Devre: 37 - 37

3. Periyot: 53 - 56


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