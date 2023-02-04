Antalyaspor, Gaziantep'i tek golle geçti!

Antalyaspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Gaziantep FK'de Günay Güvenç ve Lazar Markovic, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 21:50
Antalyaspor, Gaziantep'i tek golle geçti!
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Fredy kaydetti.

Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç gördüğü sarı kartla, Lazar Markovic ise 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24'e yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray ie karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.


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