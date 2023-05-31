Antalyaspor, kümede kaldığı için mutlu

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:53

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:53

Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, iki takım için de çok önemli bir maça çıktıklarını belirtti.

Maçın ilginç bir sona sahne olduğunu vurgulayan Groenendijk, "Fenerbahçe şampiyonluk, biz ise ligde kalma mücadelesi vermek için sahaya çıktık. Biz yenildik ama ligde kaldık, Fenerbahçe ise yendi ama şampiyon olamadı." ifadelerini kullandı.

Kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu aktaran Groenendijk; "Maça geç ortak olduk, fırsatlar yakaladık. Kenardan tüm hamleleri yaptık ancak beraberlik golünü bulamadık. Son dakikada 2. golü yedik ve kaybettik. Futbolda her zaman planladığınız şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Sezon planlaması böyle değildi, çok daha iyi yerde bitirmek istiyorduk. Geçen senenin tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorduk. Hikayesi çok daha zorlu bir sezonu geride bıraktık. Taraftarlarımızın tüm takımın mücadelesinden gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Üç büyükler gibi imkanlarımız yok. Sonuç olarak ligde kaldık ve bundan dolayı mutluyuz." diye belirtti.