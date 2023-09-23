Antalyaspor ligte galibiyet ile tanıştı!
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Jehezkel kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Samsunspor ise 1 puanla ligin son sırasına demir attı.
Antalyaspor önümüzdeki İstanbulspor deplasmanına gidecek. Yılport Samsunspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Telefona gelen link...
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Erdoğan'ın acı günü
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!
- 'Çok endişemiz var...'
- Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!