Antalyaspor maçına saatler kala... Fenerbahçe'den Domenico Tedesco açıklaması!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco hakkında bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, 40 yaşındaki İtalyan hocanın viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle Antalyaspor maçında görev yapamayacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.
Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olacağı mücadele saat 20:00'de başlayacak.