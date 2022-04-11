Antalyaspor, serisini 4 golle sürdürdü

11 Nisan 2022 Pazartesi, 22:54

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Haji Wright, 29. dakikada Naldo ve 55. dakikada Luiz Adriano kaydetti. Mücadelede konuk Hatayspor'un tek golü ise 38. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Öte yandan Hatayspor'da Ruben Riberio, 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti ve puanını 47'e yükseltti. 5 maç aradan sonra kaybeden Hatayspor ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.