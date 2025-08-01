Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 mağlup etti

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibini 6-1 yendi.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Shkupi ile karşılaştı.
Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.
Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibini 6-1 yendi.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Shkupi ile karşılaştı.
Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.