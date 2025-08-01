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Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 mağlup etti

Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 mağlup etti

1.08.2025 23:18:00
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Haber Merkezi
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Antalyaspor, Shkupi'yi 6-1 mağlup etti

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 6-1 mağlup etti. Yeni transferler Abdülkadir Ömür, Cvancara ve Dzhikiya, kırmızı-beyazlı formayla ilk gollerini kaydederken, Emre Belözoğlu genç oyunculara da şans verdi.

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibini 6-1 yendi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Shkupi ile karşılaştı.

Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.

Antalyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibini 6-1 yendi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Shkupi ile karşılaştı.

Antalya temsilcisi maça Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Paal, Hasan Yakub İlçin, Kaluzinski, Abdülkadir Ömür, Safuri, Van de Streek, Cvancara 11'i ile başladı.

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