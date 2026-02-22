Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalyaspor'u tek golle mağlup etti: Kayserispor, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!

22.02.2026 15:35:00
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde tam sekiz maç sonra galip geldi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor'da Laszlo Benes 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puan olurken Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

