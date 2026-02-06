Kayserispor'dan savunmaya takviye: Joshua Brenet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 14:37:00
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, sağ bek Joshua Brenet'i kadrosuna kattığını açıkladı

Süper Lig'de küme düşme potasında bulunan Kayserispor, transfer tahtasının açılmasından sonra kadro yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak sağ bek Joshua Brenet'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Joshua Brenet ile Kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki sağ bek, İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston FC'den takıma kazandırıldı.

PERFORMANS 

PSV altyapısından yetişen sağ bek, kariyerinde 21 gol 21 asist kaydetti.

