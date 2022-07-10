Antalyaspor ve Başakşehir'den sessiz prova

Antalyaspor ve Başakşehir, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 22:39
Antalyaspor ve Başakşehir'den sessiz prova
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto MAKÜ Stadyumu'ndaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de izledi.


antalyaspor Başakşehir Medipol Başakşehir hazırlık maçı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler