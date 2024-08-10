Antalyaspor ve Göztepe'den sessiz başlangıç

Antalyaspor ile Göztepe'nin karşılaştığı ilk hafta mücadelesi golsüz sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 23:59
Antalyaspor ve Göztepe'den sessiz başlangıç
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Alex de Souza'nın Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta ev sahibi Antalyaspor, 47. dakikada Güray Vural ile fileleri havalandırdı ancak VAR kontrolü sonrası gol öncesi elle oynama tespit edildi ve gol iptal edildi.

Bu sonucun ardından her iki takım da yeni sezona 1'er puanla başlamış oldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


göztepe haberleri antalyaspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Göztepe'ye Premier Lig'den Japon orta saha

Göztepe'ye Premier Lig'den Japon orta saha
Göztepe'den tatsız prova: Hırvat ekibe mağlup oldu!

Göztepe'den tatsız prova: Hırvat ekibe mağlup oldu!
Göztepe'den transfer açıklaması!

Göztepe'den transfer açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler