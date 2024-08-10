Antalyaspor ve Göztepe'den sessiz başlangıç
Antalyaspor ile Göztepe'nin karşılaştığı ilk hafta mücadelesi golsüz sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Alex de Souza'nın Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta ev sahibi Antalyaspor, 47. dakikada Güray Vural ile fileleri havalandırdı ancak VAR kontrolü sonrası gol öncesi elle oynama tespit edildi ve gol iptal edildi.
Bu sonucun ardından her iki takım da yeni sezona 1'er puanla başlamış oldu.
Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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