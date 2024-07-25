Göztepe'den tatsız prova: Hırvat ekibe mağlup oldu!

Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı NK Istra 1961'e 2-1 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 00:00
Göztepe'den tatsız prova: Hırvat ekibe mağlup oldu!
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Göztepe, Slovenya'daki kamp çalışmaları kapsamında dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasında Hırvat ekibi NK Istra 1961’e 2-1 mağlup oldu.

Göztepe, Bled Spor Parkı’ndaki müsabakaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş’dan oluşan ilk 11’le başladı.

GÖZTEPE PENALTI KAÇIRDI

İlk yarıda 45. dakikada Dario Maresic’in penaltı vuruşundan kalesinde gol gören Göztepe’de Cardoso 45+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirmedi.

50. dakikada Yalçın Kayan’ın penaltı golüyle eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 76. dakikada Matej Vuk'un golüne engel olamadı.

Müsabaka Hırvat ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İzmir temsilcisinde transferi salı günü açıklanan Novatus Miroshi oyuna sonradan dahil oldu.

Slovenya kampını perşembe günü tamamlayacak sarı-kırmızılı kafile, Türkiye'ye dönecek.


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