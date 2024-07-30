Göztepe'ye Premier Lig'den Japon orta saha
Göztepe, Southampton'dan 21 yaşındaki Japon orta saha Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak renklerine bağladı.
Premier Lig ekibi Southampton, FC Tokyo'dan kadrosuna kattığı Kuryu Matsuki'nin Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.
MATSUKİ SEZONU GÖZTEPE'DE GEÇİRECEK
Southampton'dan yapılan açıklamada, "FC Tokyo'dan Transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunu Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kiralık olarak geçirecek. Matsuki, U20 seviyesinde ülkesinin kaptanlığını yaptı ve U23 takımında 18 kez forma giydi. Japonya'nın altı maçının tamamında forma giyerek, ülkenin bu yılın başlarında Asya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Kulüp düzeyinde Matsuki, J.League'de 50'den fazla maça çıktı ve 2023 sezonundaki performansıyla AFC Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Enerjik, top kapma yeteneğine sahip, golcü bir orta saha oyuncusu olan Kuryu'nun Göztepe'deki gelişimini yakından takip etmeyi ve onu Southampton ailesine katılmaya davet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bölüm 1: Kuryu Matsuki Göztepe'de???— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 30, 2024
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Episode 1: Kuryu Matsuki at Göztepe???#Göztepe pic.twitter.com/tO4q6aWDmX
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