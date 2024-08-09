Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 18:20

Güncelleme: 09.08.2024 - 18:20

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı. Şehrin önemli turizm destinasyonlarında ve yörük çadırında gerçekleştirilen çekimlerde, formaları mankenler giydi.

Perge Antik Kenti, Manavgat Çolaklı Yörük Obası, Sıçan Adası, Düden Şelalesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı'nda gerçekleştirilen çekimlerden sonra fotoğraflar ve video, kulübün sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Yeni sezon formalarının yer aldığı fotoğraflar ve video, büyük beğeni topladı. Videoda yörük çadırlarında Türkmenler ile yan yana duran modellerin görüntüleri yer alırken yeni sezon formalarında yörük motifleri de dikkat çekti. Ayrıca Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıttığı videoda Atatürk ve Türk bayrağına da yer vererek videonun yer aldığı paylaşıma, "M. Kemal Atatürk, 'Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz bu dünyada hiçbir güç asla bizi yenemez' Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 Sezonu formalarımız" notunu düştü.

Taraftarlar, yeni sezon formalarının yayınlandığı fotoğraflar ve videoyu beğeni yağmuruna tuttu.