Sivasspor'dan Antalyaspor karşısında tek gollü prova!
Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelede Sivasspor, 41. dakikada Menig'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Haberleri
- Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır yanıtı!
- Genç milliler Dünya Kupası'nın kapısından döndü!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Bordo-mavililer Trabzon'a avantajlı dönüyor!
- Sivasspor, Antalyaspor'u tek golle geçti!
- Bodrum FK'den 5 gollü prova!
- Fransız kulübe şok: Tüm oyuncular serbest kaldı!
- Sıralama atışları bitti: İşte okçularımızın rakipleri!
- 33 milyon Euro'luk transferden kötü haber!
- Barcelona'dan flaş Nico Williams açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 154’lükler şimdi ne yapacak?
- Taksicilerden İBB'ye tehdit!
- Merkez Bankası'ndan mevduat adımı!
- CHP’den AKP’ye sert çıkış!
- Acun Ilıcalı, Ferdi'ye gelen teklifi açıkladı
- 'Münferit bir olaydır, gereğini yaparım'
- DEM Parti'den 'saldırı' sonrası net uyarı
- Yabancılardan ezber bozan dolar tahmini!
- Gizli Servis ajanından kafa karıştıran sözler!
- Galatasaray yıldızlarıyla güldü!