Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı açıklaması!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, transferde adı Beşiktaş ile anılan Bünyamin Balcı hakkında konuştu, Boztepe, Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayarak, "Rakam boyutuna henüz gelmedik. Şu anda futbol şubelerimiz görüşüyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:53
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı açıklaması!
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Bünyamin Balcı ile ilgili konuştu.

A Spor'a konuşan Boztepe, "Bünyamin Balcı ile ilgili sözlü olarak görüşmelerimiz var ama resmi teklif şu anda yok. Bünyamin Balcı'nın durumu, karakteri ve oyun disiplini ile ilgili şeyler soruldu. Onların da bizim de ortak konuştuğumuz fikirler, değerler var. Bunlar yakın zamanda tekrar sıcak gelişmeler halinde ortaya çıkacaktır" dedi.

"HAK ETTİĞİ BİR BÜTÇEYE GELİRSE..."

Beşiktaş ile rakam konuşmadıklarını söyleyen Sinan Boztepe, "Rakam boyutuna henüz gelmedik. Şu anda futbol şubelerimiz görüşüyor" sözlerini sarf etti.

Bünyamin Balcı'nın olası bir ayrılığına nasıl baktıkları sorulan Boztepe, "Bünyamin bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize kalite katan bir oyuncu. Ahlaken de çok sevdiğim ve değer verdiğim bir oyuncu. Ama futbol şubemiz ve hocamızla yaptığımız toplantıda, kadromuzda Erdoğan, Mert var. Bünyamin'in kariyeri ile ilgili gelecek planlaması içerinde gurur duyduğumuz bir oyuncu. Hak ettiği bir bütçeye gelirse, biz olumlu bir ayrılığa sıcak bakarız" diye konuştu.

162 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, Akdeniz ekibinin A takımında çıktığı 162 maçta 5 gol attı ve 18 asist yaptı.


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