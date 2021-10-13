Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi netleşiyor
Antalyaspor'da yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk göreve başladı.
Antalyaspor Kulübü, yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün göreve başladığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:
"Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz."
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.
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