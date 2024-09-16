Joao Mario'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:27

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:27

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı formayı ilk kez giyen Portekizli yıldız Joao Mario, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"SİZİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

31 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda "Beşiktaş oyuncusu olarak ilk maçım için gerçekten mutluyum. İstediğimiz sonucu alamadık ama pazar günü tekrar sahaya çıkacağız. Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.