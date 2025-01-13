Antalyaspor'dan Alex De Souza kararı: İlk aday belli oldu!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:09

Güncelleme: 13.01.2025 - 19:47

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

Akdeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Antalyaspor'da Alex de Souza yerine ilk düşünülen aday Emre Belözoğlu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladı.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.