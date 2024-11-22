Alex de Souza'dan Galatasaray yalanlaması: 'Ne söylediğim kayıtlı olduğu için...'
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray ile ilgili yaptığı konuşmanın tercümesinin iyi yapılmadığını belirterek yeni bir açıklama yaptı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza önceki gün canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu. Alex, Galatasaray ile ilgili konuştuğu kısmın tercümesinin iyi yapılmadığını belirterek sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Alex de Souza açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Maalesef tercüme iyi olmamış. Bu yüzden açıklama gereği hissettim. Kendi dilimde ne söylediğim de kayıtlı olduğu için benim içim çok rahat. 'Sadece Galatasaray'da değil diğer takımlarda yaptıkları da Türkiye'de biliniyor. Biraz önce Zico ve Fenerbahçe hakkında söylediğim gibi O da Galatasaraydaki çok kuvvetli yapının bir parçası. İyi ve kuvvetli oyuncuları var. Ülkedeki diğer takımların yakalamaya çalıştıkları bir takım. Bir süredir süregelen gerçekten iyi işler yaptı.' söylediklerimin doğru tercümesi bu şekilde. Üzgünüm ama kontrolüm dışında olan bir şey bu."
NE OLMUŞTU?
Alex'in canlı yayında Galatasaray ile ilgili sözlerinin tercümesi şu şekildeydi:
"Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor."
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