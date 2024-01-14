Antalyaspor'dan skandal paylaşım sonrası flaş hamle!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:58

Güncelleme: 14.01.2024 - 18:58

Antalyaspor-Trabzonspor maçında Jehezkel, attığı golün ardından bandajındaki yazıları gösterdi.

Yazılarda; İsrail'in Gazze'ye karşı açtığı savaşın başladığı tarih, Davud Yıldızı ve saldırıların kaç gündür devam ettiği yazıyor.

ANTALYASPOR SİLDİ

Söz konusu bu fotoğrafı paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası söz konusu skandal paylaşımı kaldırdı.

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.