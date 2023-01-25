Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş'e sürpriz talip

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Sinan Gümüş'e Bodrumspor'un talip olduğu iddia edildi.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:03
Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş'e sürpriz talip
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ara dönemde, Orgill, Umar, Gökdeniz, Eren ve Hakan'la sözleşme imzalayan yeşil-beyazlıların Fraport TAV Antalyaspor'dan Sinan Gümüş'ü de istediği öğrenildi.

Sezonun ikinci yarısında üst sıralarda yer almayı hedefleyen yeşil-beyazlılar Sinan için girişimlere başladığı ve transferin kısa zaman içinde netleşeceği ifade edildi.

Sinan Gümüş

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Bu sezon Antalyaspor'la 11 Süper Lig maçına çıkan deneyimli oyuncu 364 dakika süre alırken, gol katkısında bulunamadı.

Kanatlarda ve forvette oynayabilen 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da giydi.

Sinan'ın Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 


Sinan Gümüş bodrumspor antalyaspor

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