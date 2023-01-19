Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
Adana Demirspor-Giresunspor / Yasin Kol
Kasımpaşa-Başakşehir / Turgut Doman
Galatasaray-Antalyaspor / Ali Şansalan
Gaziantep FK-Sivasspor / Cihan Aydın
Alanyaspor-Fatih Karagümrük / Burak Pakkan
Kayserispor-Beşiktaş / Mete Kalkavan
Trabzonspor-İstanbulspor / Arda Kardeşler
Konyaspor-Ankaragücü / Murat Erdoğan
Ümraniyespor-Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen
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