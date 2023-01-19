Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:28
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

Adana Demirspor-Giresunspor / Yasin Kol

Kasımpaşa-Başakşehir / Turgut Doman

Galatasaray-Antalyaspor / Ali Şansalan

Gaziantep FK-Sivasspor / Cihan Aydın

Alanyaspor-Fatih Karagümrük / Burak Pakkan

Kayserispor-Beşiktaş / Mete Kalkavan

Trabzonspor-İstanbulspor / Arda Kardeşler

Konyaspor-Ankaragücü / Murat Erdoğan

Ümraniyespor-Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen


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