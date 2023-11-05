Ante Zizic yıldızlaştı, Anadolu Efes kazandı!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Reeder Samsunspor'u 73-93 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:25
Ante Zizic yıldızlaştı, Anadolu Efes kazandı!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Reeder Samsunspor, Anadolu Efes ile karşılaştı.

İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 73-93'lük skorla Anadolu Efes kazandı.

Anadolu Efes'te Ante Zizic, 20 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.


anadolu efes Reeder Samsunspor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Bologna'ya diş geçiremedi

Anadolu Efes, Bologna'ya diş geçiremedi
Zvezdan Mtirovic'ten Anadolu Efes açıklaması: 'Tüm planlar tuttu'

Zvezdan Mtirovic'ten Anadolu Efes açıklaması: 'Tüm planlar tuttu'
Göksenin Köksal'dan Anadolu Efes açıklaması: 'Bir çıkış yakalamamız lazımdı'

Göksenin Köksal'dan Anadolu Efes açıklaması: 'Bir çıkış yakalamamız lazımdı'

En Çok Okunan Haberler