Ante Zizic yıldızlaştı, Anadolu Efes kazandı!
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Reeder Samsunspor'u 73-93 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Reeder Samsunspor, Anadolu Efes ile karşılaştı.
İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 73-93'lük skorla Anadolu Efes kazandı.
Anadolu Efes'te Ante Zizic, 20 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.
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