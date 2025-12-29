Anthony Joshua, Nijerya'da trafik kazasına karıştı: 2 ölü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 16:51:00
AA
Britanyalı eski ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazasına karıştı. Kazada, Joshua yaralanırken iki kişi hayatını kaybetti.

Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

İlgili Konular: #kaza #Nijerya #Anthony Joshua

